Агаларов: «Я готов к Европе, но мне нужен ещё минимум сезон в РПЛ»

Новичок грозненского «Ахмата» Гамид Агаларов рассказал о своих планах на будущее. Напомним, что бывший нападающий «Уфы» обошёлся чеченскому клубу в 3,5 миллионов евро.

«Я решил, что отъезд за границу сейчас – не совсем то, что мне нужно. Я готов к Европе, но мне нужен еще минимум сезон в России», – цитирует нападающего российское издание Sport 24.

В прошлом сезоне Агаларов стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги, забив 19 мячей в составе «Уфы». Тем не менее, эти голы не помогли команде избежать вылета в ФНЛ.

В услугах Агаларова был заинтересован португальский «Маритиму», но игрок решил остаться ещё на год в России.