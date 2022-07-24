Василенко: «Ничья была бы справедливее»

Воронежский «Факел» сыграл вничью с «Краснодаром» в первом туре начавшегося чемпионата российской Премьер-лиги, а вот во втором туре был бит «Ахматом». Воронежцы открыли счет, но не смогли продержаться до перерыва, а во втором тайме пропустили еще и упустили даже очко. Наставник команды, Олег Василенко, расстроен подобным исходом матча. По его мнению, ничья была бы куда справедливее.

- И мы имели моменты. «Ахмат» имел моменты. Но «Ахмат» забил, выиграл. По мне, наверное, ничейный результат был бы справедлив, - считает Василенко, поделившийся мнением в эфире телеканала «Матч ТВ».

В третьем туре чемпионата «Факел» примет дома московское «Динамо».