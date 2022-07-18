Агаларов: «Звёзды бывают только на небе, а я простой парень»

Нападающий «Ахмата» Гамид Агаларов дал понять, что не чувствует себя звездой. Напомним, что 22-летний форвард стал лучшим бомбардиром прошлого сезона Российской премьер-лиги, забив 19 голов в 30 поединках.

«Звёзды бывают только на небе. А я простой парень, который хочет играть в свою любимую игру и забивать голы», – сказал игрок в интервью Sport 24.

Агаларов стоил грозненскому «Ахмату» 3,5 миллиона евро. Футболист уже вызывался в сборную России.

Напомним, что 19 голов Агаларова в прошлом сезоне не помогли «Уфе» сохранить прописку в Российской премьер-лиге. Башкирский клуб вылетел в ФНЛ, проиграв в стыковых матчах «Оренбургу».