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Сигурдссон намерен приостановить контракт с ЦСКА

22 Июня 2022 • 14:21 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Зенит
3.40 3.55 2.10
29.06 20:00

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон намерен приостановить контракт с московским клубом, сообщает Norrkopings Tidningar.

По информации источника, исландский хавбек хочет воспользоваться решением ФИФА, ранее предоставившей возможность всем иностранным игрокам и тренерам приостановить контракты с российскими клубами, чтобы перейти в шведский клуб «Норрчёпинг».

Минувший сезоне 23-летний Сигурдссон провёл в составе «Венеции» на правах аренды. За итальянский клуб исландец провёл 11 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Ранее сообщалось, что хавбек вернётся в расположение ЦСКА нынешним летом.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Норрчепинг Арнор Сигурдссон
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