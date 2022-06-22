Сигурдссон намерен приостановить контракт с ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон намерен приостановить контракт с московским клубом, сообщает Norrkopings Tidningar.

По информации источника, исландский хавбек хочет воспользоваться решением ФИФА, ранее предоставившей возможность всем иностранным игрокам и тренерам приостановить контракты с российскими клубами, чтобы перейти в шведский клуб «Норрчёпинг».

Минувший сезоне 23-летний Сигурдссон провёл в составе «Венеции» на правах аренды. За итальянский клуб исландец провёл 11 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Ранее сообщалось, что хавбек вернётся в расположение ЦСКА нынешним летом.