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Пономарёв: «Федотов ушёл из «Сочи», потому что больше с этой проблемой командой он не занял бы ни второго, ни третьего места» эксклюзив

29 Июня 2022 • 07:26 Комментировать
ЦСКА Москва
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Зенит
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Через 12 ч. 25 мин.

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от работы Владимира Федотова на посту главного тренера «армейцев», а также порассуждал над дальнейшей судьбой братьев Березуцких.

«У Федотова очень хороший послужной список, он уже где только не работал. У него много опыта. Посмотрим, как он сможет работать со зрелыми футболистами. Я думаю, что сможет. Для ЦСКА это хорошее приобретение. Федотов тоже сделал правильный шаг, приняв предложение от «армейцев». ЦСКА нашел достойного тренера.

Федотов ушел из «Сочи», потому что больше с этой проблемой командой он уже не занял бы ни второго, ни третьего места. Так бывает, оно выстрелили один раз. Сейчас команда будет полностью разваливаться, месте на десятом они могут закрепиться теперь. Он это знает. Федотов выжал из них все, он умеет работать. Чтобы не терять свое имя, он сменил клуб. Для его дальнейшей судьбы работа в ЦСКА - очень престижное дело. Он сделал все правильно.

Что касается Березуцких. Братьям Березуцким теперь будет тяжело. Им, дуракам, нужно было раньше идти в какой-то клуб из низов таблицы. Там нужно было работать и вспахивать. Нужно набивать шишки: ругаться с руководством, с судьями, чтобы потом во всеоружии работать в престижном клубе. А они работали при Слуцком, но это не годится. Нужно идти на самостоятельную работу. А они пошли за деньгами и лёгкой жизнью. А Федотов вот молодец. Он брался за любую работу, за это ему плюс», - сказал Пономарёв.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Пономарёв
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