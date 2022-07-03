Агент не исключил, что Языджи вернётся в Россию

Футбольный агент Адам Чебеджи, представляющий интересы экс-полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, высказался о будущем своего клиента.

Напомним, что за «армейцев» турецкий хавбек выступал на правах аренды. Языджи принадлежит французскому «Лиллю», который и решит дальнейшую судьбу футболиста.

«Может ли Юсуф снова играть в России? Да, но это будет решать «Лилль». Он ценный футболист и клуб хочет извлечь из него максимум пользы. Всё возможно», — приводит слова Чебеджи «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 25-летний Языджи провёл в составе ЦСКА 12 матчей, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает полузащитника сборной Турции в 17 миллионов евро.