Семак: «Конечно, команда пока не готова»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в эфире канала «Матч Премьер».

- Есть серьезная потеря в составе, но в то же время скоро новые бразильцы появятся. Сколько времени должно пройти для адаптации новых футболистов? Как скоро сыграется команда в новых сочетаниях?

- Что касается новых игроков, в частности, бразильцев, Мантуана и Ивана, то они приедут позже. Только к середине июля их ждем. Сколько времени потребуется на адаптацию, здесь вопрос сложный и больше индивидуальный. Малкому потребовалось несколько месяцев, тот же Клаудиньо сразу влился. Посмотрим. Насколько быстро вольются ребята, зависит от характера и индивидуальных качеств. Но у нас в команде собрана довольно приличная группа лиц из Бразилии. В этом отношении будем двигаться.

- До старта нового сезона в РПЛ две недели. Совсем скоро у вас матч за Суперкубок 9 числа. В плане физики насколько уже сегодня готова команда?

- Конечно, пока не готова, сейчас нет такого момента, чтобы мы готовились к конкретно взятому матчу. Все проходит в тренировочном рабочем режиме. Я думаю, ближе уже к официальным матчам будут те нагрузки, которые в сезоне, и те занятия в одноразовом режиме, что мы практикуем в сезоне. Поэтому я думаю, надо сыграть несклько официальных матчей, чтобы команда была в оптимальной форме. В начале сезона команда вкатывается, только набирает форму. Это абсолютно правильно.