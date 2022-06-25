Горшков: «Дзюба и Погребняк — одни из лучших нападающих в истории российского футбола»

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков оценил игру экс-нападающего питерского клуба Павла Погребняка.

Ранее Погребняк объявил о завершении игровой карьеры.

«Павел внёс большой вклад в победы «Зенита». Погребняк оставил хорошее впечатление у своих партнёров по команде и болельщиков», — приводит слова Горшкова «РБ Спорт».

Также экс-футболист не смог ответить на вопрос, кто лучше — Погребняк или Артём Дзюба. Горшков заявил, что оба форварда — одни из лучших нападающих в истории российского футбола.

Погребняк защищал цвета «Зенита» в период с 2007 по 2009 год. В составе клуба из Санкт-Петербурга футболист выигрывал чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА. Последним местом работы нападающего стал «Урал».