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Деменко: «В «Зените» не ожидали ухода Юри Алберто»

26 Июня 2022 • 13:17 Комментировать
ЦСКА Москва
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Зенит
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29.06 20:00

Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко высказался о возможном переходе нападающего «Сочи» Матео Касьерры в «Зенит» на замену Юри Алберто, который сегодня, 26 июня, подписал контракт с бразильским клубом «Коринтианс».

Деменко полагает, что уход бразильского нападающего стал неожиданностью для руководства «Зенита», отметив, что Алберто хорошо вписался в коллектив.

«Не думаю, что уход Юри Алберто можно назвать серьёзной потерей для «Зенита», но нельзя не отметить, что бразилец очень хорошо вписался в команду, его подстёгивала конкуренция с Дзюбой. Теперь им необходимо встраивать в команду нового форварда», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

Экс-футболист считает Касьерру хорошим приобретением для «Зенита», несмотря на то, что стиль игры петербуржцев отличается от стиля сочинцев.

В минувшем сезоне 25-летний Касьерра провёл в составе «Сочи» 23 матча, забив в них 14 голов и отдав шесть результативных передач.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сочи Юри Алберто Матео Касьерра
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