Лепёхин: «Касьерра может потерять мотивацию в «Зените»

Бывший полузащитник «Зенита» Константин Лепёхин поделился мнением о возможном переходе нападающего «Сочи» Матео Касьерры в петербургский клуб.

Ранее сообщалось, что «Зенит» договорился о переходе Касьерры. Сумма трансфера составит примерно 4 миллиона евро.

«Касьерра очень хорошо показал себя в «Сочи», я не удивлён, что «Зенит» обратил на него внимание. Помимо того, что забивает, Матео является очень мобильным и техничным, агрессивным и мотивированным. Такое нечасто бывает с иностранцами в нашем чемпионате», — цитирует Лепёхина «РБ Спорт».

При этом экс-футболист считает, что в «Зените» колумбиец может потерять мотивацию.

В минувшем сезоне 25-летний Касьерра провёл в составе «Сочи» 23 матча, забив в них 14 голов, а также отдав шесть результативных передач.