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Лепёхин: «Касьерра может потерять мотивацию в «Зените»

26 Июня 2022 • 14:03 Комментировать
ЦСКА Москва
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Зенит
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29.06 20:00

Бывший полузащитник «Зенита» Константин Лепёхин поделился мнением о возможном переходе нападающего «Сочи» Матео Касьерры в петербургский клуб.

Ранее сообщалось, что «Зенит» договорился о переходе Касьерры. Сумма трансфера составит примерно 4 миллиона евро.  

«Касьерра очень хорошо показал себя в «Сочи», я не удивлён, что «Зенит» обратил на него внимание. Помимо того, что забивает, Матео является очень мобильным и техничным, агрессивным и мотивированным. Такое нечасто бывает с иностранцами в нашем чемпионате», — цитирует Лепёхина «РБ Спорт».

При этом экс-футболист считает, что в «Зените» колумбиец может потерять мотивацию.

В минувшем сезоне 25-летний Касьерра провёл в составе «Сочи» 23 матча, забив в них 14 голов, а также отдав шесть результативных передач.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Константин Лепёхин Матео Касьерра
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