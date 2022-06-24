Дивеев: «Спартак» не станет чемпионом, ему не хватает стабильности»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев назвал главных фаворитов грядущего сезона РПЛ.

Футболист считает, что борьба за чемпионство развернётся между «Зенитом», «Сочи», «Динамо» и «Локомотивом». «Спартак» же Дивеев не стал причислять к фаворитам турнира.

«Спартак» нестабилен — поэтому не говорю о нём. В плане футбола я бы отметил эти четыре команды», — приводит слова Дивеева ТАСС.

По итогам минувшего сезона ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак», в свою очередь, расположился на 10-й строчке, а также сумел одержать победу в Кубке России.

Дивеев отметил, что «армейцы» стремятся к победам во всех турнирах, в которых принимают участие. Однако защитник не смог однозначно ответить на вопрос о том, смогут ли москвичи назвать борьбу за чемпионство «Зениту».