Дивеев рассказал, чем Федотов отличается от Березуцкого

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, чем отличается нынешний главный тренер «армейцев» Владимир Федотов, от экс-наставника команды Алексея Березуцкого.

Футболист рассказал, что игроки ЦСКА до последнего не знали о том, что у команды сменится главный тренер, о также отметил высокую интенсивность тренировок, которые проводит Федотов.

«Нагрузки стали больше — стали больше бегать, веса в тренажёрке побольше стали. А так, пока всё то же самое», — приводит слова Дивеева ТАСС.

В минувшем сезоне 22-летний Дивеев провёл за «армейцев» 29 матчей, отметившись в них пятью забитыми мячами.