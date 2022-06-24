Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лепёхин: «Сомневаюсь, что легионеры «Зенита» смогут найти мотивацию в российском чемпионате»

24 Июня 2022 • 14:18 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Зенит
3.40 3.55 2.10
29.06 20:00

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин поделился мнением об уровне мотивации легионеров петербургской команды в условиях отсутствия еврокубков.

Лепёхин считает, что иностранным футболистам питерского клуба может не хватить мотивации ввиду отсутствия международных встреч.

«Мне трудно поверить, что европейские или латиноамериканские футболисты высокого уровня, которые едут в Россию, мотивированы самой игрой. Не хочется людей так огульно критиковать, потому что кто-то из них действительно находит мотивацию в российском чемпионате. Но у меня в этом большие сомнения», — приводит слова Лепёхина «Спорт День за Днём».

По мнению Лепёхина, в сложившихся условиях необходимо уделить особое внимание развитию молодых российских футболистов. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Легионеры Константин Лепёхин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА ЗЕНИТ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Июня
15:05 · Россия. Премьер-лига
Йоканович рассказал, кто усилит «Динамо» в летнее трансферное окно
15:04 · Россия. Премьер-лига
«Торонто» скоро объявит о трансфере экс-игрока «Зенита»
14:58 · Россия. Премьер-лига
Представители Фукса отреагировали на слухи о расторжении контракта с ЦСКА эксклюзив
14:52 · Россия. Премьер-лига
Главный тренер «Динамо» Йоканович считает, что клуб решит проблему с бойкотом фанатов
14:43 · Россия. Премьер-лига
Йоканович рассказал, что думает о своей новой команде
14:36 · Россия. Премьер-лига
В Уфе жители города недовольны плакатом Зинченко на стадионе
14:18 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин: «Сомневаюсь, что легионеры «Зенита» смогут найти мотивацию в российском чемпионате»
14:02 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал, останется ли Саплинов в «Торпедо»
13:45 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» может усилиться хорватским защитником
13:29 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов: «Мозес поступил не по-мужски»
13:23 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов — о Зобнине: Он не тот футболист, который будет снижать требования к себе
13:14 · Россия. Премьер-лига
Булыкин — о травме Жемалетдинова: Нифига себе, очень большая потеря для «Локомотива»
13:13 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «С удовольствием сыграл бы против «Спартака»
13:06 · Россия. Премьер-лига
Йоканович вызвал трёх игроков из молодёжной команды
12:56 · Россия. Премьер-лига
Дивеев рассказал, чем Федотов отличается от Березуцкого
Все новости
Рекомендуем