Лепёхин: «Сомневаюсь, что легионеры «Зенита» смогут найти мотивацию в российском чемпионате»

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин поделился мнением об уровне мотивации легионеров петербургской команды в условиях отсутствия еврокубков.

Лепёхин считает, что иностранным футболистам питерского клуба может не хватить мотивации ввиду отсутствия международных встреч.

«Мне трудно поверить, что европейские или латиноамериканские футболисты высокого уровня, которые едут в Россию, мотивированы самой игрой. Не хочется людей так огульно критиковать, потому что кто-то из них действительно находит мотивацию в российском чемпионате. Но у меня в этом большие сомнения», — приводит слова Лепёхина «Спорт День за Днём».

По мнению Лепёхина, в сложившихся условиях необходимо уделить особое внимание развитию молодых российских футболистов.