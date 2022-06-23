Адам Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, в разговоре с «Евро-Футбол.ру» прокомментировал уход своего клиента из московского клуба.

«Как сказал Юсуф, его опыт в ЦСКА был замечательным и навсегда останется в его памяти. Для каждого из нас, для меня и для него, Москва, как дом. Однако, в футболе не всегда можно контролировать и никогда не знаешь, что принесет будущее», — заявил Чебеджи.

Языджи перешёл в ЦСКА на правах аренды из французского «Лилля» в январе нынешнего года. Сегодня, 23 июня, стало известно, что руководство «армейцев» решило не выкупать игрока сборной Турции.

В минувшем сезоне 25-летний Языджи провёл за ЦСКА 12 матчей, забив в них восемь голов и отдав две результативные передачи.