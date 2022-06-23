Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Языджи высказался об уходе своего клиента из ЦСКА эксклюзив

23 Июня 2022 • 14:25 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Зенит
3.40 3.55 2.10
29.06 20:00

Адам Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, в разговоре с «Евро-Футбол.ру» прокомментировал уход своего клиента из московского клуба.  

«Как сказал Юсуф, его опыт в ЦСКА был замечательным и навсегда останется в его памяти. Для каждого из нас, для меня и для него, Москва, как дом. Однако, в футболе не всегда можно контролировать и никогда не знаешь, что принесет будущее», — заявил Чебеджи.

Языджи перешёл в ЦСКА на правах аренды из французского «Лилля» в январе нынешнего года. Сегодня, 23 июня, стало известно, что руководство «армейцев» решило не выкупать игрока сборной Турции.

В минувшем сезоне 25-летний Языджи провёл за ЦСКА 12 матчей, забив в них восемь голов и отдав две результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Лилль Адам Чебеджи Юсуф Языджи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА ЗЕНИТ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Июня
15:25 · Россия. Премьер-лига
Агент Абрамов заявил, что «Зениту» будет трудно без Дзюбы
15:17 · Россия. Премьер-лига
Обляков о 10-м номере: «Для меня честь взять эту ответственность на себя»
15:15 · Россия. Премьер-лига
Агент Абрамов высказался о возможном уходе Алберто из «Зенита»
15:11 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА объявили футболиста, который будет играть по 10-м номером, ранее под ним играл Дзагоев
15:04 · Россия. Премьер-лига
Гинер высказался о возможном отъезде легионеров
14:59 · Россия. Премьер-лига
Тарханов заявил, что Языджи стал средним игроком в ЦСКА
14:51 · Россия. Премьер-лига
Хачатурянц рассказал о Кубке РПЛ
14:43 · Россия. Премьер-лига
Бывший защитник «Зенита»: «Если отпустить сейчас Алберто, вряд ли он потом вернётся»
14:34 · Россия. Премьер-лига
«Вы меня за дурака считаете?» Гинер – о возвращении к системе весна-осень
14:28 · Россия. Премьер-лига
Мостовой высказался о неявке Мозеса на сборы «Спартака»
14:20 · Россия. Премьер-лига
Хомуха прокомментировал возможный уход Алберто
14:19 · Россия. Премьер-лига
Галактионов прокомментировал интерес «Пари НН» к Кутепову
14:15 · Россия. Премьер-лига
Агент допустил уход Кечкеша из «Пари НН»
14:07 · Россия. Премьер-лига
Широков прокомментировал уход Языджи из ЦСКА
14:03 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «Конате остаётся и не собирается пользоваться дурацким правилом ФИФА»
Все новости
Рекомендуем