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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Два пенальти и разгром: «Зенит» легко разобрался с ЦСКА в Москве

29 Июня 2022 • 21:56 Комментировать
ЦСКА Москва
0:3
Зенит
окончен

В матче предсезонного турнира Кубок Pari Премьер сыграли ЦСКА и «Зенит».

Протокол игры  
ЦСКА Москва 0:3Зенит
  39'Сутормин Алексей (0:1)
Акинфеев Игорь  46' (Тороп Владислав (  46') Гаич Милан IIЩенников ГеоргийДивеев ИгорьКарраскаль Хорхе  46' (Яковлев Владислав Геннадьевич (  46') Эджуке Чидера  46' (Багринцев Эдуард (  46') Зайнутдинов БактиёрБистрович КристиянКаптилович Дмитрий  46'Обляков Иван  46' (Ермаков Никита (  46') Заболотный Антон
Запасные: Большаков КириллБоков ДанилаЛукин МатвейПершин ДенисГурченко ДаниилКазаков ИльяТарба ЗаурГайч АдольфоКонюхов Вадим
Одоевский ДаниилЧистяков Дмитрий  47' (Круговой Данил (  47') Барриос Вилмар  47' (Адамов Арсен (  47') Алип Нуралы   56'Дуглас Сантос  47' (Вендел Жералдо (  47') Бакаев ЗелимханМалком ФилипеКлаудиньоКузяев ДалерСутормин АлексейСергеев Иван
Запасные: Ерохин АлександрСергеев Дмитрий IIВендел МаркусСкроботов ИльяБязров ДавидКравцов КириллМихайлов ЯрославКержаков МихаилСандрачук АлександрМостовой Андрей
29 июня.

 

Самый громкий по афише матч товарищеского турнира Кубок Pari Премьер состоялся на «ВЭБ-Арене». Интересно, что «Зенит» прошлую игру проводил против «Сочи», а затем поехал играть с ЦСКА. Таким образом, объединив бывшую и новую команды Владимира Федотова. Тренер поднял «Сочи» до небывалых высот (серебро РПЛ) и принял вызов из Москвы, где снова нужно построить ЦСКА, способный забрать золотые медали чемпионата России.

Федотов и Семак предъявили боевые составы – Акинфеев, Дивеев, Обляков, Эджуке, Заболотный, Дуглас, Барриос, Сергеев, Клаудиньо, Малком, новички Гайич и Бакаев. В общем, матч мало чем отличался от официального. Боевые составы – боевая игра, так решили футболисты и начали устраивать жёсткие стыки с первых минут. Моментов не было, только подходы, зато стыков – хоть отбавляй.

То Одоевский влетит локтем в голову Заболотному, отправив окровавленного форварда на газон. То Бакаеву прилетит сзади по колену и Зелимхан тоже свалится на газон в муках. То Заболотный ответит, врезавшись в Дугласа Сантоса. Ну очень боевой первый тайм, в котором команды позабыли о существовании ворот. Только Сергеев опасно замыкал кросс с левого фланга, но не смог переиграть Акинфеева ударом головой.

Однако на исходе первой половины встречи гол всё-таки случился. Бакаев со второй попытки прострелил на линию штрафной площади, а Сутормину удался прекрасный удар в «девятку» - 0:1. Второй тайм получился веселее. Началось всё со стандартных столкновений (Клаудиньо – Ермаков) и замен. Федотов знатно ослабил ЦСКА, убрав Акинфеева, Карраскаля, Эджуке и Облякова. И этим «Зенит» воспользовался, надавив посильнее.

Молодой Кирилл Большаков отоварил по колену Мостового, дело было в штрафной площади. Алексей Сутормин реализовал пенальти, оформив дубль. А через десять минут уже Ерохина снесли в штрафной, не дал ему пробить Тарба. Этот пенальти реализовал уже сам Мостовой, заработавший первый 11-метровый – 0:3. К тому времени на поле уже находилась по большей части молодёжь, которая ничего изменить не смогла.

Первый звучный матч с ЦСКА Владимир Федотов провалил, но понять можно. «Зенит» форсирует подготовку к Суперкубку России, чемпион сегодня был сильно лучше готов.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит
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