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Деменко – о возможном переходе Кассьеры: «Эта сделка хороша тем, что в «Зенит» переходит футболист из «Сочи» эксклюзив

26 Июня 2022 • 20:51 Комментировать
ЦСКА Москва
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Зенит
3.40 3.55 2.10
29.06 20:00

Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал возможный переход Маттео Кассьеры в «Зенит».

«Я бы еще не говорил, что этот трансфер станет успешным. Все будет зависеть от того, как быстро Маттео сможет адаптироваться к новой команде. По игровым качествам он мне нравится. При своих габаритах Кассьера хорошо владеет мячом, в скорости он тоже хорош. Эта сделка хороша тем, что в «Зенит» переходит футболист из «Сочи». Все мы прекрасно понимаем, что он бы, может быть, остался и в «Сочи», но «Зенит» предложил очень хороший контракт.

Почему эта сделка нужна, потому что не утихают слухи об уходе Юри Альберто. Поэтому и интерес к Кассьере сильно возрос. Думаю, «Зенит» уже знает о будущем Альберто, поэтому и включился сильнее в борьбу за Кассьеру. Альберто тоже интересный игрок, который очень быстро вписался в структуру «Зенита». Сказать, кто лучше, сейчас нельзя, потому что в «Сочи» одна игра, в «Зените» другая. В «Сочи» на Кассьеру играла команда, он здорово себя чувствовал. Как будет в «Зените», еще неизвестно: он может не вписаться в схему, другие партнеры могут быть не настолько удобными. Если бы Альберто с Кассьерой играли в одно время в одном клубе, тогда можно было бы их сравнить. Но если сравнивать стили игры, то это два разных футболиста. Альберто – скоростной игрок, создающий моменты, а Кассьера – бомбардир, который чуть больше зависит от партнеров», - сказал Деменко.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Максим Деменко Сочи
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