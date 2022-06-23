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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гинер высказался о возможном отъезде легионеров

23 Июня 2022 • 15:04 Комментировать
ЦСКА Москва
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Зенит
3.40 3.55 2.10
29.06 20:00

Президент ЦСКА Евгений Гинер оценил вероятность ухода легионеров из «армейского» клуба.

Ранее стало известно о решении ФИФА позволить иностранным футболистам, выступающим в РПЛ, приостановить контракты с российскими клубами. По разным причинам в текущее межсезонье «армейцев» уже покинули Юсуф Языджи, Хёрдур Магнуссон и Жан-Филипп Гбамен.

«Уедут ли легионеры из ЦСКА? Думаю, что нет. Останется ли Фукс? Конечно», — приводит слова Гинера Sport24.

Напомним, нынешним летом у ЦСКА сменился тренер — Алексея Березуцкого на посту наставника команды сменил бывший главный тренер «Сочи» Владимир Федотов. В минувшем сезоне «армейцы» зняли пятое место в турнирной таблице РПЛ.

 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Евгений Гинер Хёрдур Магнуссон Жан-Филипп Гбамен Языджи
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