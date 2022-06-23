Гинер высказался о возможном отъезде легионеров

Президент ЦСКА Евгений Гинер оценил вероятность ухода легионеров из «армейского» клуба.

Ранее стало известно о решении ФИФА позволить иностранным футболистам, выступающим в РПЛ, приостановить контракты с российскими клубами. По разным причинам в текущее межсезонье «армейцев» уже покинули Юсуф Языджи, Хёрдур Магнуссон и Жан-Филипп Гбамен.

«Уедут ли легионеры из ЦСКА? Думаю, что нет. Останется ли Фукс? Конечно», — приводит слова Гинера Sport24.

Напомним, нынешним летом у ЦСКА сменился тренер — Алексея Березуцкого на посту наставника команды сменил бывший главный тренер «Сочи» Владимир Федотов. В минувшем сезоне «армейцы» зняли пятое место в турнирной таблице РПЛ.