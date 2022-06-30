Сутормин выиграл право пробить пенальти в камень-ножницы-бумагу

Российский полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился с клубной пресс-службой своим мнением по поводу победы над ЦСКА в рамках Кубка Pari Премьер.

Сутормин сказал, что это была отличная игра, в которой «Зенит» с первых минут владел заметным преимуществом. Полузащитник отметил, что выиграл право пробить пенальти в игру камень-ножницы-бумага.

«В этой игре также участвовали Клаудиньо и Мостовой, но повезло мне. Вообще, все были готовы пробить, поэтому мы просто решили немного посмеяться», - добавил Сутормин.

Напомним, что «Зенит» уверенно расправился с «армейцами» со счётом 3:0. Сутормин отметился двумя забитыми мячами.