Какие задачи надо решить Федотову в ЦСКА, чтобы добиться успеха

ЦСКА позвал Владимира Федотова в надежде, что тот поможет «армейцам» вернуться на вершину. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, какие задачи надо решить наставнику, чтобы добиться успеха в Москве.

Выбрать стабильную схему

Зимой Алексей Березуцкий получил хорошее усиление и весной активно экспериментировал, используя разные схемы и сочетания футболистов. Возможно, это и стало одной из проблем ЦСКА, так как отсутствие стабильности приводило к тому, что команда не очень понимала, как ей играть. Федотов должен добавить стабильности, чтобы команда понимала свои действия.

Хотя Федотов отличается именно системным мышлением, у него будут проблемы. ЦСКА летом потерял Марио Фернандеса, который был важным звеном в построениях команды. Ушёл Языджи, который весной успел стать важным игроком. Кроме того, ЦСКА продолжает искать решение проблемы опорного полузащитника. Соответственно, Федотову мало того, что надо систему выработать, у него ещё явно недокомплект игроков.

Без решения этой важнейшей задачи Федотов точно не сможет рассчитывать на успех. Едва ли голого исполнительского мастерства хватит ЦСКА, чтобы добиться приемлемого результата.

Добиться стабильности результатов

ЦСКА даже в самые успешные годы не показывал какой-то яркой игры, которой все восхищались. Зато «армейцы» всегда отличались стабильностью результатов и характером. ЦСКА, несмотря ни на что, вырывал в чемпионате свои победы, находя возможность забить, затолкать, заковырять победный гол.

В последние годы ЦСКА утратил умение побеждать, утратил этот победный дух, уверенность, что три очка никуда не уйдут. Особенно это было заметно весной прошлого сезона, когда команда, казалось, набрала ход, а потом стала терять баллы налево и направо.

«Сочи» при Федотове чем-то напоминал такую же машину по набиранию очков. В прошлом сезоне южане отставали от «Динамо», но набрали ход и отметились победой за победой независимо ни от чего. Возвращение этого умения побеждать – то, на что в ЦСКА рассчитывают.

Завоевать трофей

Последний трофей, который взял ЦСКА, датирован 2018 годом, когда «армейцы» взяли Суперкубок. Если же говорить о значимом достижении, то в 2016-м ЦСКА стал чемпионом и пробился в финал Кубка России. С тех пор прошло уже шесть лет, как «армейцы» живут надеждами. Очевидно, что для успешного сезона «красно-синим» нужно завоевать трофей.

ЦСКА надеется побороться за чемпионство. Федотов показал, что может быстро наладить игровую модель, а при должном укреплении у «армейцев» будет боеспособный состав. Правда, даже если всё сложится, трудно представить, что кто-то сможет обойти мощный «Зенит». Тем не менее у ЦСКА будет возможность выиграть кубок или, возможно, кубок Премьер-лиги. Хоть какой-то триумф очень нужен «армейцам» и самому Федотову, чтобы сезон был признан успешным.

Развитие игроков

ЦСКА в последние годы делал ставку на развитие своей молодёжи, а потом вроде опять переключился на закупку иностранцев для их прокачки. Через «армейцев» прошло много футболистов, но заметного прогресса так толком никто и не добился. Разве что Игорь Дивеев растёт, но и то не слишком быстро. Учитывая изолированность российского футбола, его прогресс может ещё и замедлиться.

Иван Обляков, Чидера Эджуке, Максим Мухин застопорились. Ильзат Ахметов и вовсе покинул ЦСКА, будущее Фёдора Чалова пока в тумане. От Федотова точно будут требовать прогресса игроков. ЦСКА важно развивать футболистов, чтобы иметь возможность кого-то продать и заработать, особенно в нынешнее сложное время. В «Сочи» Федотов выжимал максимум из средних игроков, теперь надо делать то же самое с футболистами более высокого потенциала.

Поиск новых лидеров

У ЦСКА в последние годы появились проблемы с лидерами, которые могут вести команду вперёд. Когда ушли Березуцкие, Игнашевич, Тошич – у «армейцев» образовался некий вакуум. Никто из молодых футболистов не смог стать новым лидером команды. Есть легенда Акинфеев, но всё же вратарю сложно быть на поле тем вожаком, который вдохновит партнёров. Этим летом ушёл Марио Фернандес, не остался Языджи, который мог бы стать новым лидером. Не восстановился и покинул клуб Алан Дзагоев.

Федотову очень надо найти команде нового лидера, чтобы он мог мотивировать и вести за собой. Сложно сказать, кто это будет. Сейчас главным претендентом кажется Антон Заболотный, который играет в родном клубе и хорошо знаком с Федотовым. Облякову дали десятый номер, наверное, не зря. Тренер не может искусственно назначить того или иного футболиста лидером, но может помочь кому-то с задатками им стать. Либо надо из «Сочи» позвать Нобоа.

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Обыграть «Зенит»

Конечно, сама по себе победа над «Зенитом» не может служить критерием успешности сезона. Однако «армейцы» уже заждались победы над гегемоном. В ноябре 2018-го ЦСКА обыграл «Зенит» 2:0, до этого «красно-синие» добивались успеха в 2014-м! У москвичей явно развился комплекс перед питерцами, который надо снимать. ЦСКА проиграл «Зениту» шесть последних матчей подряд!

Безусловно, Федотову важно ещё и успешно сыграть со «Спартаком», однако успехи в принципиальном дерби случаются довольно регулярно, и это выглядит обязательной программой, а вот обыграть «Зенит» ЦСКА уже просто необходимо. В конце концов руководство «армейцев» мечтает побороться за высокие места в чемпионате, и уж одолеть прямого конкурента в этом смысле очень важно.

Роман Андреев