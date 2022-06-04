Сигурдссон вернётся в ЦСКА

Исландский полузащитник Арнор Сигурдссон, который прошлый сезон на правах аренды провёл в «Венеции», летом вернётся в московский ЦСКА.

Как сказал «Чемпионату» скаут итальянской команды Александр Мента, руководители «Венеции» приняли решение не выкупать контракт 23-летнего исландского футболиста, который этим летом точно вернётся в расположение московского клуба. Напомним, что действующее соглашение Сигурдссона с «армейцами» рассчитано до июня 2024 года.

В прошедшем сезоне Арнор Сигурдссон провёл в итальянской лиге в составе «Венеции» лишь девять поединков, но голами или передачами не отметился.