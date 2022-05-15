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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Слуцкий повис на волоске: «Урал» разгромил «Рубин» с дублем Бикфалви и избежал прямого вылета

15 Мая 2022 • 15:49 Комментировать
Урал
3:0
Рубин
окончен

В одном из ключевых матчей за сохранение прописки в РПЛ встретились екатеринбуржцы и казанцы.

Протокол игры  
Урал 3:0Рубин
(1:0) Бикфалви Эрик23'   
(2:0) Шатов Олег57'   
(3:0) Бикфалви Эрик71'   
Помазун ИльяЕгорычев АндрейКузьмичев ИванГерасимов АлексейГогличидзе ЛеоМишкич ДаниэльАвгустиняк Рафал  79' (Евсеев Алексей (  79') Железнов Юрий  78' (Юшин Александр (  78') Шатов Олег  74' (Гаджимурадов Рамазан (  74') Подберёзкин ВячеславБикфалви Эрик  89' (Агеев Михаил (  89')
Запасные: Быковский ИльяЛандаков ДмитрийМамин АртёмМагомадов ЧингизДинга Доминик
Дюпин ЮрийЗотов ГеоргийТесленко ЕгорТальби МонтассарСамошников Илья   76'  77' (Фаттахов Ленар (  77') Ломовицкий Александр  75' (Бакаев Солтмурад (  75') Кучаев Константин   24'  75' (Апшацев Марат (  75') Абильдгор ОливерЗуев Александр  62' (Кузнецов Даниил (  62'   65') Лисакович ВиталийОнугха Герман
Запасные: Савицкий ИванИсмагилов АртёмМедведев НикитаКлимов Кирилл
15 мая. Стадион "Екатеринбург Арена" (Екатеринбург).

«Урал» и «Рубин» ещё ни разу не вылетали из российской Премьер-лиги, но «Сатурн» и «Амкар» в своё время тоже долго не вылетали, а потом резко лишились профессионального статуса. А что касается «Крыльев Советов» и «Динамо», то они после вылета быстро вернулись и заиграли даже лучше, чем раньше. Как будет с «Уралом» и «Рубином», посмотрим. Чтобы не вылететь по итогам завершающегося сезона, обе команды должны были закладываться на победу в очной встрече предпоследнего тура. Поражение не становилось бы для кого из них фатальным результатом, как и ничья, но выигрыш заметно улучшал бы их позиции в преддверии 30-го тура, учитывая ещё и зону стыковых матчей.

«Уфа», обыгравшая в субботу «Арсенал», догнала «Урал» по очкам, набрав 27 баллов, однако «шмели» остались на четырнадцатом месте по первому дополнительному показателю, а именно по личным встречам. «Рубин» же имел 29 очков. Но если то, что «Урал» будет биться за выживание, можно было предсказать заранее, то видеть «Рубин» в таком положении не очень привычно. Казанцы громко начинали сезон и сначала боролись за первое место, однако масштабный спад опустил их аж в зону переходных матчей. Леонид Слуцкий стал получать в свой адрес море критики, хотя ещё год назад его хвалили за четвёртое место. Понятно, что из клуба ушли легионеры, но они ушли и из «Краснодара», а он собирает куда больше положительных отзывов, чем «Рубин».

На старте матча игра шла равная, со взаимными атаками, не очень опасными ударами и стандартами. В такой ситуации оказались расторопнее и качнули чашу весов в свою сторону хозяева. На 22-й минуте Гогличидзе в падении достал мяч, чтобы он не ушёл за лицевую, и навесил в штрафную, Железнов скинул, Шатов тоже сбросил, Тесленко не попал по круглому в попытке совершить вынос, а Бикфалви ногой поместил мяч в левый нижний угол. 1:0 – повёл «Урал». Этот гол стал для Бикфалви девятым в нынешнем чемпионате – ранее Эрик никогда столько не забивал в одном розыгрыше РПЛ.

Кстати, за несколько минут до гола «Рубину» у Бикфалви была другая попытка, когда он на левом краю вратарской откликнулся на подачу углового с правого фланга и головой отправил мяч рядом с дальней штангой. То есть Эрик был нацелен на чужие ворота и свой гол заслужил. А вот «Рубин» не продемонстрировал аргументов, благодаря которым он организовал бы значимое давление на чужие ворота и переломил бы ход матча. «Урал», в общем, спокойно себя чувствовал и в начале второго тайма упрочил своё преимущество. Шатов со штрафного слева неожиданно послал мяч низом в дальний угол, и никто из гостей не встал на пути мяча, и Дюпин не защитил рамку (2:0).

И дальше «Рубин» не прибавил, а «Уралу» понравилось атаковать и забивать. На 71-й минуте Железнов перед штрафной поделился мячом с Августиняком, тот пробил низом к левому углу, а Бикфалви чётко подставил ногу (3:0). Получается, это десятый гол Эрика в чемпионате. Урал» набрал 30 очков, столько же у «Нижнего Новгорода», они на данный момент занимают от всего спасительные 11-е и 12-е места, и они теперь точно не вылетят напрямую. «Рубин» же упал на 14-ю строчку, и он опережает «Уфу», 15-ю, на два очка. Таким образом, матч последнего тура «Рубин» – «Уфа» приобретает для казанского клуба статус судьбоносного. Если команда Слуцкого проиграет, то в окончательной версии таблицы окажется на вылетном 15-м месте.

Кирилл Иванцов

 

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окончен Урал 3:0 Рубин 1.97 3.35 4.30
Идет 8 минута Спартак Москва 0:0 Зенит 3.25 3.55 2.22
15.05  19:00 Краснодар ... ЦСКА Москва 4.90 3.75 1.76
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