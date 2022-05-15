Слуцкий: «Когда я только пришёл в «Рубин», мы тоже боролись за выживание»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ощущениями от борьбы за выживание в нынешнем сезоне РПЛ.

Специалист признал, что текущее положение дел вызывает у всей команды не самые приятные эмоции, но казанцы стараются с этим справиться.

«Когда я пришёл в «Рубин», мы тоже боролись за выживание. Просто обезопасили себя от вылета гораздо раньше», — цитирует Слуцкого пресс-служба клуба.

За два тура до финиша казанцы располагаются на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ (зона стыковых матчей). Сегодня, 15 мая, «Рубин» проведёт гостевую встречу с прямым конкурентом по таблице «Уралом». Матч начнётся в 14:00 по московскому времени.