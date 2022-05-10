Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Голкипер «Алании»: «Я лучше всех российских вратарей играю ногами! А после меня идёт Дюпин»

10 Мая 2022 • 16:06 Комментировать
Урал
...
Рубин
15.05 14:00

Голкипер «Алании» Ростислав Солдатенко поделился мнением о том, почему российские вратари редко играют ногами.

«Думаю, вратари боятся. И бояться они не потому что плохо играют, а из-за страха присесть на скамейку. Меня называют авантюристом, но если бы тренер не просил меня так играть, то я бы этого не делал», — приводит слова Солдатенко «Спорт-Экспресс».

Также голкипер назвал вратаря, который лучше всех в РПЛ играет ногами. По мнению Солдатенкова, таким футболистом является игрок «Рубина» Юрий Дюпин. При этом вратарь «Алании» именно себя назвал лучшим в этом игровом компоненте среди россиян.   

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Алания Рубин Юрий Дюпин Ростислав Солдатенко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УРАЛ РУБИН
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Мая
16:06 · Россия. Премьер-лига
Голкипер «Алании»: «Я лучше всех российских вратарей играю ногами! А после меня идёт Дюпин»
15:17 · Россия. Премьер-лига
Губерниев — о возможном уходе Хачатурянца: «У нас нет больше других дел в стране?»
15:03 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» закроет «Казанку»
14:31 · Россия. Премьер-лига
Бышовец назвал главный фактор успеха «Сочи»
14:14 · Россия. Премьер-лига
Соболев назвал Николсона своим конкурентом
13:57 · Кубок России
Титов: Только победа в Кубке России спасёт сезон «Спартака»
13:51 · Россия. Премьер-лига
Соболев: Стыки для «Спартака»? Это что-то из области фантастики
13:47 · Кубок России
Колосков о Кубке России: Победы «Алании» и «Енисея» не будут сенсацией
13:37 · Россия. Премьер-лига
Соболев: Хотел забить «Лейпцигу» и написать смс-ку Тедеско
13:24 · Россия. ФНЛ
Президент «Оренбурга»: Пока документов о лицензировании не получали
13:10 · Россия. Премьер-лига
Соболев – о сравнениях с дельфином: «Называйте хоть рыбкой Немо»
13:05 · Россия. Премьер-лига
Левников совершил ошибку в матче между «Локомотивом» и «Рубином»
12:56 · Россия. Премьер-лига
Соболев объяснил причины, по которым он неудачно начал этот сезон
12:56 · Кубок России
Гаврилов: «Кубок России — это несерьёзно, поэтому без разницы, кто выйдет в финал» 1
12:50 · Кубок России
Булыкин о Кубке России: У «Динамо» осталась единственная возможность порадовать своих фанатов
Все новости
Рекомендуем