Голкипер «Алании»: «Я лучше всех российских вратарей играю ногами! А после меня идёт Дюпин»

Голкипер «Алании» Ростислав Солдатенко поделился мнением о том, почему российские вратари редко играют ногами.

«Думаю, вратари боятся. И бояться они не потому что плохо играют, а из-за страха присесть на скамейку. Меня называют авантюристом, но если бы тренер не просил меня так играть, то я бы этого не делал», — приводит слова Солдатенко «Спорт-Экспресс».

Также голкипер назвал вратаря, который лучше всех в РПЛ играет ногами. По мнению Солдатенкова, таким футболистом является игрок «Рубина» Юрий Дюпин. При этом вратарь «Алании» именно себя назвал лучшим в этом игровом компоненте среди россиян.