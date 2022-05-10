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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Президент «Урала»: «Ничего не знаю об уходе Хачатурянца»

10 Мая 2022 • 11:59 Комментировать
Урал
...
Рубин
15.05 14:00

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал возможные изменения на посту президента РПЛ. Ранее сообщалось, что действующий глава лиги Ашот Хачатурянц может покинуть занимаемую должность по окончании нынешнего сезона.

В качестве главной альтернативы на пост президента называется генеральный директор «Ахмата» Ахмет Айдамиров, чью кандидатуру поддерживают девять клубов РПЛ.

«Хачатурянц ещё никуда не ушёл! Я этой информации нигде не видел. Никаких голосований не было. Так что говорить об этом преждевременно», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Григорий Иванов Ахмед Айдамиров Ашот Хачатурянц
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