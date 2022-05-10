Президент «Урала»: «Ничего не знаю об уходе Хачатурянца»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал возможные изменения на посту президента РПЛ. Ранее сообщалось, что действующий глава лиги Ашот Хачатурянц может покинуть занимаемую должность по окончании нынешнего сезона.

В качестве главной альтернативы на пост президента называется генеральный директор «Ахмата» Ахмет Айдамиров, чью кандидатуру поддерживают девять клубов РПЛ.

«Хачатурянц ещё никуда не ушёл! Я этой информации нигде не видел. Никаких голосований не было. Так что говорить об этом преждевременно», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».