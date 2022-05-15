Слуцкий – об уходе Шатова из «Рубина»: «У него был повышенный травматизм»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий раскрыл причины, почему полузащитник Олег Шатов покинул клуб.

«У Шатова был повышенный травматизм, поэтому он решил покинуть команду. После того как он возобновил свои занятия, ему было легче в «Урале», — сказал Слуцкий на пресс-конференции.

Тренер добавил, что Шатов считал, что в «Рубине» был высокий уровень конкуренции (до отъезда легионеров прим. Евро-Футбол.Ру.) и ему было трудно конкурировать с Хакшабановичем, Хван Ин Бёмом.

Осенью 2021 года Шатов объявил о приостановке профессиональной карьеры. 1 февраля «Урал» объявил о подписании контракта с 31-летним воспитанником. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2022 года.