Защитник «Рубина» Тальби: «Мы знаем, что у нас впереди будет два настоящих финала»

Защитник «Рубина» Монтассар Тальби рассказал о предстоящих встречах команды.

«Я думаю, для нас хорошо, что мы будем играть с прямыми конкурентами. Потому что это будет большой вызов для нас. Мы знаем, что у нас впереди будет два настоящих финала», — заявил Тальби официальному сайту клуба.

Защитник казанцев сказал, что команда готова к двум вызовам, игры будут тяжелыми, но их нужно обязательно выиграть. Тальби утверждает, что никто не хочет покидать лигу, все хотят побеждать и сохранить место в РПЛ.

23-летний игрок в текущем сезоне принял участие в 23 матчах Российской премьер-лиги и не отметился результативными действиями.