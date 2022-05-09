Президент «Урала» отреагировал на новость о начале тестирования паспорта болельщика Fan ID

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию, что в России начинается тестирование система Fan ID.

В интервью «РБ Спорту» Иванов признался, что ничего не знает об этом. Президент «Урала» заявил, что, если поступит указание начинать тесты – клуб сделает всё необходимое. Он подчеркнул, что это закон, а закон надо выполнять, но пока ему ничего не говорили.

Напомним, ранее в российских СМИ появилась информация о том, что с 4 июля начнётся проверка системы идентификации болельщиков Fan ID. Стоит отметить, что тесты будут проходить в шести регионах, включая Екатеринбург.

С 1 июля для посещения спортивных мероприятий болельщики должны будут оформить электронный паспорт болельщика (Fan ID).