«Урал» и Бикфалви установили два рекорда сезона в матче против «Рубина» Слуцкого

Екатеринбургский «Урал» в матче 29-го тура чемпионата России уставил рекорд результативности, впервые забив три гола в одном матче.

Примечательно, что помог установить это достижение Эрик Бикфалви, который установил личный рекорд по голам за сезон – на его счету 10 точных ударов (в матче против «Рубина» (3:0) он сделал дубль).

Победа «Урала» максимально запутала ситуацию внизу турнирной таблице, где в последнем туре свою судьбу будут решать сразу четыре команды – «Нижний Новгород», «Урал», «Химки», «Рубин» и «Уфа».