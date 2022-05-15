Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Урал» и Бикфалви установили два рекорда сезона в матче против «Рубина» Слуцкого

15 Мая 2022 • 15:49 Комментировать
Урал
3:0
Рубин
окончен

Екатеринбургский «Урал» в матче 29-го тура чемпионата России уставил рекорд результативности, впервые забив три гола в одном матче.

Примечательно, что помог установить это достижение Эрик Бикфалви, который установил личный рекорд по голам за сезон – на его счету 10 точных ударов (в матче против «Рубина» (3:0) он сделал дубль).

Победа «Урала» максимально запутала ситуацию внизу турнирной таблице, где в последнем туре свою судьбу будут решать сразу четыре команды – «Нижний Новгород», «Урал», «Химки», «Рубин» и «Уфа».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Урал Эрик Бикфалви
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Урал 3:0 Рубин 1.97 3.35 4.30
Идет 8 минута Спартак Москва 0:0 Зенит 3.25 3.55 2.22
15.05  19:00 Краснодар ... ЦСКА Москва 4.90 3.75 1.76
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Мая
16:42 · Россия. Премьер-лига
Александр Медведев высказался о будущем Дзюбы
16:39 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» сообщили, что все три летних сбора могут пройти на базе в Тарасовке
16:34 · Россия. Премьер-лига
Газизов высказался о борьбе «Уфы» за выживание
16:31 · Россия. Премьер-лига
Как «Рубин» сделал шаг к ФНЛ - видео видео
16:30 · Россия. ФНЛ
В «Торпедо» отреагировали на возможный выход команды в РПЛ: «Вся борьба впереди»
16:27 · Россия. Премьер-лига
Ваноли: «Результат первого круга дополнительно добавляет ответственности»
16:19 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Мы продолжаем играть в чемпионате России, турнир еще не закончился»
16:18 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» рассказали, как будут решать проблему с поставщиком формы
16:11 · Россия. Премьер-лига
Довели до предела: «Уфа» и «Рубин» сыграют матч жизни в последнем туре чемпионата России
16:11 · Россия. Премьер-лига
Глава пресс-службы «Спартака» - о нашумевшем анонсе матча: «Мне прилетели звонки вчера ночью от разных людей влиятельных»
16:10 · Россия. Премьер-лига
Шатов: «У нас на поле сегодня было 11 лидеров»
16:01 · Россия. Премьер-лига
Ваноли объяснил, почему Жиго не выйдет на поле с первых минут
16:00 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» Москва — «Зенит»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0 4
15:59 · Россия. ФНЛ
«Текстильщик» и «Акрон» отпраздновали победы
15:54 · Россия. Премьер-лига
Азамат Мусагалиев: «Спартак» всегда должен побеждать» 1
Все новости
Рекомендуем