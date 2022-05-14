Широков: «Слуцкий — главное разочарование сезона»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Роман Широков поделился мнением о работе главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

Широков назвал наставника казанцев главным разочарованием сезона, а также отметил, что проблемы «Рубина» кроются не в слабом составе.

«Мы все считали Слуцкого одним из лучших тренеров России, а в итоге команда попала в зону стыковых матчей без какой-либо внятной игры.

Как можно говорить о составе, если в том году они были в четвёрке, потом по их же словам усилились, а игры вообще нет», — приводит слова Широкова Sport24.

За два тура до конца чемпионата «Рубин» располагается на 13-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе 29 набранных очков. Свой следующий матч подопечные Слуцкого проведут завтра, 15 мая, против «Урала». Встреча начнётся в 14:00 по московскому времени.