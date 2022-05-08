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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Слуцкий – о концовке чемпионата: «Я не уйду в запой или депрессию, мы доведем сезон до конца»

08 Мая 2022 • 21:52 Комментировать
Урал
...
Рубин
15.05 14:00

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий продолжает верить в свою команду после серии неудачных матчей в чемпионате России.

«Если еще и я впаду в депрессию, то вообще нет никакого смысла проводить концовке. Мы будем бороться до конца.

Я не уйду в запой или депрессию, мы доведем сезон до конца», — цитирует тренера «Матч ТВ».

Слуцкий заявил, что приложит максимум усилий, чтобы «Рубин» набрал максимальное количество очков в оставшихся матчах. Тренер отметил, что команда выжимает максимум из своих возможностей.  

«Рубин» после 28 туров располагается в зоне стыковых матчей, набрав 29 очков. Команда продлила серию без побед в РПЛ до двух матчей подряд.

В следующем туре казанский клуб сыграет на выезде против «Урала». Встреча пройдет в Екатеринбурге, 15 мая.


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