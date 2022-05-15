Шатов: «У нас на поле сегодня было 11 лидеров»

Лучший футболист матча «Урал» - «Рубин» (3:0) Олег Шатов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Какие эмоции после игры?

- Конечно, приятные, такая важная игра, одна из ключевых. В последнее время у нас игры такие прямо решающие, можно сказать, даже нужно сказать. Считаю, что сегодня полностью заслужили победу, переиграли «Рубин» во всех компонентах. Может быть, буквально во втором тайме упустили инициативу к 30-й минуте, а так доминировали и полностью заслужили победу. Большое спасибо партнерам по команде, которые в такой сложный момент, когда нужно выигрывать, проявили все лидерские качества. У нас на поле сегодня было 11 лидеров. Люди, которые вышли на замену, тоже усилили игру. Поэтому большое спасибо ребятам, потому что без них ничего бы не было. Ну и, конечно, болельщикам в Екатеринбурге, они заждались хорошего футбола, хорошей игры и, главное, результата. Мы стараемся их радовать, поэтому всем большое спасибо.