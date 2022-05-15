Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шатов: «У нас на поле сегодня было 11 лидеров»

15 Мая 2022 • 16:10 Комментировать
Урал
3:0
Рубин
окончен

Лучший футболист матча «Урал» - «Рубин» (3:0) Олег Шатов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Какие эмоции после игры?

- Конечно, приятные, такая важная игра, одна из ключевых. В последнее время у нас игры такие прямо решающие, можно сказать, даже нужно сказать. Считаю, что сегодня полностью заслужили победу, переиграли «Рубин» во всех компонентах. Может быть, буквально во втором тайме упустили инициативу к 30-й минуте, а так доминировали и полностью заслужили победу. Большое спасибо партнерам по команде, которые в такой сложный момент, когда нужно выигрывать, проявили все лидерские качества. У нас на поле сегодня было 11 лидеров. Люди, которые вышли на замену, тоже  усилили игру. Поэтому большое спасибо ребятам, потому что без них ничего бы не было. Ну и, конечно, болельщикам в Екатеринбурге, они заждались хорошего футбола, хорошей игры и, главное, результата. Мы стараемся их радовать, поэтому всем большое спасибо.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Урал Олег Шатов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Урал 3:0 Рубин 1.97 3.35 4.30
Идет 8 минута Спартак Москва 0:0 Зенит 3.25 3.55 2.22
15.05  19:00 Краснодар ... ЦСКА Москва 4.90 3.75 1.76
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Мая
16:42 · Россия. Премьер-лига
Александр Медведев высказался о будущем Дзюбы
16:39 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» сообщили, что все три летних сбора могут пройти на базе в Тарасовке
16:34 · Россия. Премьер-лига
Газизов высказался о борьбе «Уфы» за выживание
16:31 · Россия. Премьер-лига
Как «Рубин» сделал шаг к ФНЛ - видео видео
16:30 · Россия. ФНЛ
В «Торпедо» отреагировали на возможный выход команды в РПЛ: «Вся борьба впереди»
16:27 · Россия. Премьер-лига
Ваноли: «Результат первого круга дополнительно добавляет ответственности»
16:19 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Мы продолжаем играть в чемпионате России, турнир еще не закончился»
16:18 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» рассказали, как будут решать проблему с поставщиком формы
16:11 · Россия. Премьер-лига
Довели до предела: «Уфа» и «Рубин» сыграют матч жизни в последнем туре чемпионата России
16:11 · Россия. Премьер-лига
Глава пресс-службы «Спартака» - о нашумевшем анонсе матча: «Мне прилетели звонки вчера ночью от разных людей влиятельных»
16:10 · Россия. Премьер-лига
Шатов: «У нас на поле сегодня было 11 лидеров»
16:01 · Россия. Премьер-лига
Ваноли объяснил, почему Жиго не выйдет на поле с первых минут
16:00 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» Москва — «Зенит»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0 4
15:59 · Россия. ФНЛ
«Текстильщик» и «Акрон» отпраздновали победы
15:54 · Россия. Премьер-лига
Азамат Мусагалиев: «Спартак» всегда должен побеждать» 1
Все новости
Рекомендуем