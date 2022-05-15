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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Где смотреть матч «Урал» - «Рубин» онлайн

15 Мая 2022 • 03:45 Комментировать
Урал
...
Рубин
Через 9 ч. 21 мин.

Воскресную программу 29-го тура Российской премьер-лиги будет открывать матч между «Уралом» и «Рубином».

Трансляцию поединка на канале «Матч Премьер» смотрите в 14:00 по московскому времени. Также вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

В воскресенье в российском чемпионате пройдёт матч между «Уралом» и «Рубином». Это будет настоящая битва за шесть очков, ведь команды ведут борьбу за сохранение прописки в Премьер-лиге. На текущий момент «шмели» и «рубиновые» располагаются в зоне «стыков», что их не устраивает.

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Евро-Футбол.Ру,
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УРАЛ РУБИН
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15.05  14:00 Урал ... Рубин 1.97 3.35 4.30
15.05  16:30 Спартак Москва ... Зенит 3.25 3.55 2.22
15.05  19:00 Краснодар ... ЦСКА Москва 4.90 3.75 1.76
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