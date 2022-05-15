​Где смотреть матч «Урал» - «Рубин» онлайн

Воскресную программу 29-го тура Российской премьер-лиги будет открывать матч между «Уралом» и «Рубином».

Трансляцию поединка на канале «Матч Премьер» смотрите в 14:00 по московскому времени. Также вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

В воскресенье в российском чемпионате пройдёт матч между «Уралом» и «Рубином». Это будет настоящая битва за шесть очков, ведь команды ведут борьбу за сохранение прописки в Премьер-лиге. На текущий момент «шмели» и «рубиновые» располагаются в зоне «стыков», что их не устраивает.