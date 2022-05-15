Шалимов поделился впечатлениями от разгромной победы над «Рубином»

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов поделился эмоциями после разгромной победы над «Рубином» (3:0) в матче 29-го тура РПЛ.

«Впечатления наилучшие и позитивные. Добились результата, который нам нужен был, но, надо сказать, что стыков мы ещё не избежали — у нас ещё одна игра. В раздевалке было радостно, мы выдохнули наконец-то», - приводит слова специалиста официальный сайт команды.

Шалимов воспользовался случаем и обратился к болельщикам, поблагодарив их за поддержку. Специалист отметил, что болельщики понимают ситуацию в команде, и не услышал в адрес игроков негатива и оскорблений. Шалимов добавил, что игра с «Рубином» стала лучшей в сезоне.

В заключительном 30-м туре РПЛ «Урал» сыграет против «Арсенала». Встреча состоится 21 мая, начало – в 17:00 мск.