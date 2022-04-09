«Краснодар» продлит контракт с Газинским

«Краснодар» собирается продлить контракт с российским полузащитником Юрием Газинским, сообщает «Metaratings».

По информации источника, новое соглашение будет предусматривать уменьшение заработной платы. Действующий контракт футболиста истекает летом нынешнего года.

В текущем сезоне РПЛ 32-летний Газинский забил один гол в 12 проведённых матчах. Также полузащитник регулярно привлекается к играм в составе национальной сборной России.

После 23 туров «быки» занимаю 6-е место в турнирной таблице российского чемпионата, имея в своём активе 36 набранных очков.