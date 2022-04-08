«Сочи» понизит зарплату Юсупову и Цаллагову

Руководство «Сочи» хочет продлить контракты с Артуром Юсуповым и Ибрагимом Цаллаговым, сообщает Metaratings.

По информации источника, в новых соглашениях будет снижена заработная плата обоих игроков. Напомним, действующие контракты футболистов с сочинским клубом истекают в конце нынешнего года.

В текущем сезоне РПЛ 32-летний Юсупов, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи в 20 проведённых матчах. 31-летний Цаллагов отдал две передачи в 23 встречах.

Юсупов защищает цвета сочинцев с 2020 года, а Цаллагов с 2019.