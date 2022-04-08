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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Сочи» понизит зарплату Юсупову и Цаллагову

08 Апреля 2022 • 09:30 Комментировать
Нижний Новгород
...
Динамо Москва
09.04 14:00

Руководство «Сочи» хочет продлить контракты с Артуром Юсуповым и Ибрагимом Цаллаговым, сообщает Metaratings.

По информации источника, в новых соглашениях будет снижена заработная плата обоих игроков. Напомним, действующие контракты футболистов с сочинским клубом истекают в конце нынешнего года.

В текущем сезоне РПЛ 32-летний Юсупов, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи в 20 проведённых матчах. 31-летний Цаллагов отдал две передачи в 23 встречах.

Юсупов защищает цвета сочинцев с 2020 года, а Цаллагов с 2019.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ибрагим Цаллагов Артур Юсупов
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