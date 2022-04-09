Как стало известно «Евро-Футбол.ру», форвард московского «Динамо» Клинтон Нжи покинет клуб летом. На камерунца не рассчитывает тренерский штаб «бело-голубых», в нынешнем сезоне он сыграл 16 матчей, среднее количество игровых минут за игру – 28. За игроком следят некоторые клубы из Турции и Ближнего Востока.

28-летний форвард выступает за «Динамо» с лета 2019 года, тогда он был куплен у «Марселя» за 6 миллионов евро. За это время он сыграл 62 матча, в которых забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarket оценивает футболиста в 1,5 миллиона евро.