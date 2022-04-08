Баженов: «Не понимаю, где сейчас Кутепов, очень мутная история»

Бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов поделился мнением о ситуации вокруг защитника красно-белых Ильи Кутепова.

«С Кутеповым такая же мутная ситуация, как и с Ларссоном. Не очень понятно, где он, что он…При всём уважении к Илье, я и забыл, что он сейчас в «Спартаке», — приводит слова Баженова «РБ Спорт».

Футболист отметил, что даже не знает, есть ли у Кутепова желание играть.

В текущем сезоне РПЛ 28-летний Кутепов провёл за «Спартак» пять матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Контракт футболиста с красно-белыми истекает летом нынешнего года. Ранее появилась информация, что «Спартак» готов продлить соглашение с игроком, снизив ему зарплату.