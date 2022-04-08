Точилин — о судействе: «Арбитры просто не поспевают за постоянными изменениями в трактовках правил»

Бывший защитник московского «Динамо», а ныне главный тренер команды ФНЛ «Олимп-Долгопрудный» Александр Точилин поделился мнением о низком качестве работы судей в нынешнем сезоне РПЛ.

«Скорее всего, хромает подготовка арбитров. Раньше судьями становились бывшие футболисты, а сейчас приходят те, кто знаком с игрой по PlayStation. Да и в тренеры идут те, кто никогда не играл на профессиональном уровне», — приводит слова Точилина «Спорт уик-энд».

При этом специалист отметил, что арбитры просто не поспевают за новыми трактовками правил, которые постоянно меняются. Кроме того, зачастую ВАР судьям не только не помогает, а наоборот лишь путает их.