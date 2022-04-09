Янссон: «Не верю, что переход Сведберга в «Локомотив» летом реален»

Спортивный директор шведского клуба «Хаммарбю» Йеспер Янссон исключил вероятность перехода защитника команды Уиллота Сведберга в Россию грядущим летом.
Напомним, зимой футболистом интересовался «Локомотив», но из-за событий в Украине этот трансфер не состоялся.
«В переход Сведберга невозможно поверить. Не думаю, что его переезд в Россию летом реален», — приводит слова Янссона «РБ Спорт».
Контракт 18-летнего футболиста с «Хаммарбю» истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной Швеции 1.8 миллиона евро.