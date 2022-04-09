Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Динамо» благодаря автоголу Гоцука догнало «Зенит» в чемпионате

09 Апреля 2022 • 16:05 Комментировать (1)
Нижний Новгород
0:1
Динамо Москва
окончен

Московское «Динамо» догнало питерский «Зенит», набрав 49 очков после победы над «Нижним Новгородом» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги.

«Динамо» обыграло «Нижний Новгород» в выездном матче после того, как на 87-й минуте Кирилл Гоцук отправил мяч в собственные ворота.

Стоит отметить, что у «сине-бело-голубых» есть игра в запасе против «Ахмата», которая начнётся сегодня, 9 апреля, в 19:30 по московскому времени.

Протокол игры  
Нижний Новгород 0:1Динамо Москва
  87'Гоцук Кирилл (0:1)
Нигматуллин АртурКаккоев НикитаМасоэро ЛукасГоцук КириллСтоцкий ДмитрийКалинский НиколайКравцов КириллТкачук Денис   52'Берковский Илья  82' (Горбунов Игорь (  82') Сулейманов Тимур   17'  67' (Милсон (  67'   70') Эннин Ричи
Запасные: Миладинович ИванАнисимов АртурШарипов АльбертГойло НикитаПенчиков ДаниилАлександров Виктор
Шунин АнтонВарела ГильермоЕвгеньев РоманСазонов СабаЛашальт ДиегоФомин ДаниилМакаров Денис  76' (Тюкавин Константин (  76') Шиманьски СебастианЗахарян Арсен   32'Грулёв Вячеслав  61' (Лесовой Даниил (  61') Смолов Фёдор  90' (Кутицкий Александр (  90')
Запасные: Скопинцев ДмитрийПлиев ЗаурбекПаршивлюк СергейЛещук ИгорьНжи Клинтон МуаСулаквелидзе ГеоргийОсокин ДенисГладышев Ярослав
09 апреля. Стадион "Нижний Новгород" (Нижний Новгород).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Нижний Новгород
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Нижний Новгород 0:1 Динамо Москва
окончен Химки 4:2 ЦСКА Москва
Идет 71 минута Рубин 0:0 Краснодар 3.20 3.40 2.25
09.04  19:30 Ахмат ... Зенит 5.00 3.95 1.69
10.04  12:00 Урал ... Крылья Советов 3.05 3.15 2.55
10.04  14:00 Уфа ... Сочи 4.40 3.35 1.95
10.04  16:30 Спартак Москва ... Арсенал Тула 1.47 4.80 6.60
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Апреля
17:05 · Россия. Премьер-лига
Бабаев: «У нас есть устная договорённость с Акинфеевым о продлении контракта»
16:54 · Россия. Премьер-лига
Березуцкий посетовал на большое количество пропущенных мячей после матча с «Химками»
16:05 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» благодаря автоголу Гоцука догнало «Зенит» в чемпионате 1
16:04 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Не знаю, когда Языджи сможет вернуться к тренировкам»
16:00 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» — «Краснодар»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0 1
15:07 · Россия. Премьер-лига
Жирков и Мирзов пропускают матч с ЦСКА из-за конфликта с Юраном 1
14:39 · Россия. Премьер-лига
Мостовой не исключил исчезновения «Спартака», если клуб покинет Федун
14:26 · Россия. Премьер-лига
Юран посмеялся над информацией о конфликте с игроками
14:11 · Россия. Премьер-лига
Ловчев поддержал идею создания Кубка Лиги
13:48 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, по какой причине Мирзов не попал в заявку «Химок» на матч с ЦСКА
13:38 · Россия. Премьер-лига
Широков уверен, что «Спартак» не вылетит из РПЛ
13:30 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» объяснили попадание сына главного инвестора клуба в состав на матч с ЦСКА 1
13:30 · Россия. Премьер-лига
«Химки» — ЦСКА Москва: составы, прямая трансляция и онлайн - 4:2
13:30 · Россия. Премьер-лига
«Нижний Новгород» — «Динамо» Москва: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:1
13:14 · Россия. Премьер-лига
Широков: Думаю, что у Федуна всё нормально с деньгами
Все новости
Рекомендуем