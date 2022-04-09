«Динамо» благодаря автоголу Гоцука догнало «Зенит» в чемпионате

Московское «Динамо» догнало питерский «Зенит», набрав 49 очков после победы над «Нижним Новгородом» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги.
«Динамо» обыграло «Нижний Новгород» в выездном матче после того, как на 87-й минуте Кирилл Гоцук отправил мяч в собственные ворота.
Стоит отметить, что у «сине-бело-голубых» есть игра в запасе против «Ахмата», которая начнётся сегодня, 9 апреля, в 19:30 по московскому времени.
Протокол игры
|87'Гоцук Кирилл (0:1)
Нигматуллин Артур•Каккоев Никита•Масоэро Лукас•Гоцук Кирилл•Стоцкий Дмитрий•Калинский Николай•Кравцов Кирилл•Ткачук Денис • 52'Берковский Илья 82' (Горбунов Игорь ( 82') •Сулейманов Тимур 17' 67' (Милсон ( 67' ) • 70'Эннин Ричи
Шунин Антон•Варела Гильермо•Евгеньев Роман•Сазонов Саба•Лашальт Диего•Фомин Даниил•Макаров Денис 76' (Тюкавин Константин ( 76') •Шиманьски Себастиан•Захарян Арсен • 32'Грулёв Вячеслав 61' (Лесовой Даниил ( 61') •Смолов Фёдор 90' (Кутицкий Александр ( 90')
09 апреля. Стадион "Нижний Новгород" (Нижний Новгород).