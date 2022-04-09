«Динамо» благодаря автоголу Гоцука догнало «Зенит» в чемпионате

Московское «Динамо» догнало питерский «Зенит», набрав 49 очков после победы над «Нижним Новгородом» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги.

«Динамо» обыграло «Нижний Новгород» в выездном матче после того, как на 87-й минуте Кирилл Гоцук отправил мяч в собственные ворота.

Стоит отметить, что у «сине-бело-голубых» есть игра в запасе против «Ахмата», которая начнётся сегодня, 9 апреля, в 19:30 по московскому времени.