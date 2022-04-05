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ЭСК РФС признал, что московское «Динамо» не должно было получить пенальти в игре с «Краснодаром»

05 Апреля 2022 • 19:50 Комментировать (1)
Нижний Новгород
...
Динамо Москва
09.04 14:00

Московское «Динамо» не должно было получить пенальти в выездной игре 20-го тура РПЛ против «Краснодара». Об ошибке главного арбитра Алексея Сухого сообщил ЭСК РФС.

«Действия игрока «Краснодар» Александра Черникова, прихватившего за майку Фёдора Смолова в собственной штрафной площади, еще не являлись основаниями считать их наказуемыми», – заявил ЭСК РФС.

Напомним, что благодаря пенальти, который реализовал Денис Фомин, московское «Динамо» минимально обыграло на выезде «Краснодар» со счётом 1:0. Команда Сандро Вагнера на данный момент отстаёт в таблице от лидирующего «Зенита» на 3 очка.

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