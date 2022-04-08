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Силкин: «Динамо» не имеет права спотыкаться о такие команды, как «Нижний Новгород»

08 Апреля 2022 • 13:06 Комментировать
Нижний Новгород
...
Динамо Москва
Через 22 ч. 44 мин.

Бывший наставник «Динамо» Сергей Силкин поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего матча «сине-белых» с «Нижним Новгородом».

Силкин сказал «РБ-Спорт», что сейчас всё находится в руках и ногах «Динамо». Опытный специалист отметил, что все разговоры о возможном чемпионстве сейчас стоит отложить и просто играть. Экс-тренер «сине-белых» добавил, что динамовцы не имеют права спотыкаться о такие команды, как «Нижний Новгород».

Напомним, что встреча между «Нижним Новгородом» и «Динамо» состоится девятого апреля в 14.00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Нижний Новгород Российская Премьер-Лига Сергей Силкин
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