Сёмин: «В России очень много хороших специалистов, а Семак — самый лучший»

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин оценил уровень российской тренерской школы.

«Тренерская школа в России очень сильна. Есть много хороших российских специалистов. Об этом можно говорить долго», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Также экс-тренер железнодорожников похвалил наставника «Зенита» Сергея Семака, назвав его лучшим тренером России.

Последним местом работы 74-летнего Сёмина был «Ростов», который он покинул в прошлом году. С «Локомотивом» российский специалист трижды выигрывал чемпионат России.