Футбольный эксперт Валерий Масалитин подвел итоги 24-го тура РПЛ в интервью «Евро-Футбол.Ру».

- ЦСКА проиграл «Химкам». Причем с разгромным счетом. У армейцев наметился спад?

- После паузы на сборную ЦСКА выдал два невнятных матча. Было видно, что все разладилось: и игра впереди, и сзади пошли ляпы. Этими ошибками очень хорошо воспользовались и «Урал», и «Химки». Химчане вообще показали сто процентный результат. Что ни удар – то гол. Так бывает. С «Уралом» тренерский штаб сделал перекос в сторону атакующей линии, куда отрядил Медину. Но он недорабатывал. Были провалы. Гбамен один не справлялся. А с «Химками» он вообще провалил матч. Зайнутдинов тоже ничем не помог. Плюс грубые ошибки в обороне привели к такому плачевному результату. Фернандес никогда не играл центрального защитника. Он допустил такой ляп, который привел к голу. Впереди что-то пытались сделать и Карраскаль, и Медина. Получается, что команда разбалансирована во всех линиях. Единства сейчас не хватает. Игра расклеилась, и ничего не получалось. Прошла информация, что у Языджи проблемы со спиной. Какой смысл выходит поле с травмой? Не дай бог, он ее усугубит, потому что парень вообще может вылететь. Березуцким надо было прочувствовать этот момент. Опыта им пока не хватает. У команды исчезла легкость, которая давала результат. Единственное светлое пятно – это Ушаков. Ему дали шанс и он им пытается воспользоваться.

- От «Химок» ожидали такой игры? Команда борется за выживание и крупно обыгрывает одного из лидеров нашего чемпионата.

- Надо похвалить Юрана. Он грамотно выбрал тактику игры на контратаках: появлялись свободные зоны, туда доставлялись мячи и использовались почти все моменты. Порадовало то, что химчане не отбивали мячи по трибунам, а выходили из обороны через пас, пытались разыгрывать мяч, комбинировать. Юран выжимает максимум из состава.

- ЦСКА выбыл из золотой гонки?

- Рано было говорить про золотые медали. Просто «Зенит» играл шаляй-валяй. Никак не мог прийти в себя. Плюс судейские ошибки дают пока преимущество «Динамо».

- Это реальный конкурент «Зениту»?

- Динамовцы пока не показывают особо яркой игры, чтобы претендовать на золото. Хотя с другой стороны «Зенит» в матче с «Ахматом» больше вымучил победу, чем наиграл на нее. Не было состава. Клаудиньо вообще не проявляет себя. Дзюбы не было прежнего. Игра тоже распалась. Хорошо, что у них есть ребята, которые отлично выходят на замену. Они мотивированы и могут давать результат.

- А как вам победа «Динамо» над «Нижним Новгородом»?

- Что касается «Динамо», в одном из двух последних матчей им поставили левый пенальти, и никто до сих пор не поймет за что. И во второй встрече с «Нижним Новгородом» был автогол. Понятно, что «Динамо» владело преимуществом, но спокойно могло сыграть вничью. Яркой игры там тоже нет, чтобы стабильно набирать очки и бороться за чемпионство.

- «Спартак» обыграл «Арсенал». Теперь красно-белые будут подниматься в таблице?

- «Спартак» порадовал своих болельщиков. Но тоже не обошлось без судейских ошибок. Обычно арбитры доставляли неудобство красно-белым, а в этом матче ошибки сыграли в пользу «Спартака».

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- Там был один спорный момент – с отмененным голом «Арсенала».

- Да-да. Там был такой контакт… Мы же смотрим еврочемпионаты и там нормальная борьба. Но одни и те же моменты судьи трактуют по-разному. В каждом туре у нас судейские ошибки влияют на результат. Но, тем не менее, «Спартак» прервал свою черную полосу. Но я бы не стал говорить, что подопечные Ваноли нашли свою игру и выходят из кризиса.

- Следующий матч у «Спартака» с «Рубином» дома. Как думаете, будет сложнее, чем с туляками?

- «Рубин», как и «Краснодар», пострадал от отъезда легионеров и посыпался. Жалко команду, которая рассыпалась на глазах. Мне вообще непонятны эти отъезды. Вы доиграйте чемпионат, а потом езжайте. На вас рассчитывают, вы получаете зарплату, а в итоге клуб страдает вплоть до того, что с таким результатом «Рубин» может вылететь.

- «Ростов» дома одолел «Локомотив», забив четыре мяча. В чем причина, как думаете?

- У нас много команд, которые затеяли перестройку – ЦСКА, «Локомотив», «Спартак». Более-менее неплохо идут дела у армейцев, которые дают результат, а вот железнодорожники пострадали больше всех. Команда оказалась на полпути. Перестройка не завершена, и в какую сторону пойдет команда непонятно. Но опять же, игра на игру не приходится. С ЦСКА команда играла в современный футбол, энергозаратный. Где-то на 65 минут железнодорожников хватило. Остальное время они доигрывали. Постоянно так играть тяжело. Должна быть ротация. А с «Ростовом» матч просто не удался. Плюс соперник очень хорошо сыграл. Я говорил, когда Карпин вернулся в команду, что он будет отбирать очки у фаворитов. Так и происходит.

Елена Григорьевская