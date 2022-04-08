Н’Жи: «В Африке и европейских странах, где я играл, очень любят Путина»

Нападающий московского «Динамо» Клинтон Н’Жи рассказал об отношении иностранцев к президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

«В Камеруне, Африке и европейских странах, где я играл, очень любят Путина. Людям нравится то, как он управляет страной», — приводит слова Н’Жи Sport24.

Также Н’Жи отметил, что за границей у многих людей сложилось неправильное представление о России во многих вопросах — например, там считают нашу страну очень холодной. Однако Н’Жи объясняет, что помимо зимы бывает и жаркое лето.

В текущем сезоне РПЛ 28-летний футболист провёл 16 матчей, сделав одну результативную передачу. За «Динамо» игрок сборной Камеруна выступает третий сезон, ранее он защищал цвета французского «Марселя».