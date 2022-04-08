Агент: «Не может быть никаких сомнений в том, что Уремович вернётся в «Рубин»

Агент защитника «Шеффилд Юнайтед» Филипа Уремовича Иван Бошняк рассказал о дальнейших планах хорватского футболиста.

«У Филипа всё в полном порядке. Летом он вернётся в «Рубин», в этом не может быть никаких сомнений», — приводит слова Бошняка «РБ Спорт».

Агент отметил, что все финансовые обязательства взял на себя английский клуб. Однако в случае травмы «Шеффилд» не будет выплачивать «Рубину» неустойку.

В текущем сезоне РПЛ 25-летний Уремович провёл в составе казанцев 18 матчей, в которых результативными действиями не отметился.

Хорват уже успел дебютировать в Чемпионшипе (втором по силе дивизионе Англии). В 22-м туре «клинки» с минимальным счётом одолели «Куинз Парк Рейнджерс» (1:0). Уремович вышел в стартовом составе и был заменён на 63 минуте встречи.