Глушаков: «Хочу остаться в футболе после завершения игровой карьеры»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков сообщил, что пока не задумывается о завершении игровой карьеры.

«Давайте жить сегодняшним днём. Мы не знаем, что будет завтра. Неважно до скольки играть — главное, чтобы здоровье позволяло», — приводит слова Глушакова «Чемпионат».

35-летний футболист отметил, что сохранил желание играть в футбол, которому отдал всю жизнь. После завершения карьеры Глушаков намерен продолжить работу в другом качестве (менеджера или тренера).

В текущем сезоне РПЛ бывший игрок сборной России провёл 20 матчей, в которых забил 8 голов и отдал одну результативную передачу. Контракт полузащитника с подмосковной командой действует до июня 2024 года.