Н’Жи пообещал набить эмблему «Динамо», если бело-голубые выиграют чемпионат

Нападающий московского «Динамо» Клинтон Н’Жи пообещал набить татуировку на ноге в виде эмблемы московского «Динамо», если бело-голубые смогут стать чемпионами по итогам текущего сезона.

«Если «Динамо» станет чемпионом в этом сезоне, набью эмблему на ноге!», — приводит слова Н’Жи Sport24.

После 23 туров бело-голубые располагаются на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет три очка.

Ранее 28-летний Н’Жи обещал покрасить волосы в синий цвет, если москвичи попадут в тройку лучших по итогам сезона.