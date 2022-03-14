Защитник «Крыльев Советов»: У нашей команды есть яйца

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков поделился с журналистами своим мнением по поводу игры самарской команды в матче с питерским «Зенитом».

Горшков сказал Rusfootball, что на «Зенит» у любой команды всегда особый настрой, так как питерский клуб является чемпионом. Защитник отметил, что «Крылья» сыграли очень здорово, не боялись своего соперника и пытались играть в атакующий футбол. Юрий добавил, что, грубо говорят, у «Крыльев» есть яйца, которые команда не боится показывать.

Напомним, что «Крылья Советов» и «Зенит» сыграли вничью со счётом 1:1.