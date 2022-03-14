Властимил Петржела: «Одна ничья ничего не значит, все равно «Зенит» - чемпион

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела не сомневается в чемпионстве «Зенита» в сезоне-2021/22.

По мнению специалиста, одна ничья не меняет положения дел в гонке лидеров РПЛ. «Зенит» по-прежнему остается фаворитом в борьбе за чемпионство в сезоне-2021/21. Петржела в итоге добавил, что «Зенит» будет чемпионом. Об этом бывший тренер рассказал «Чемпионату».

После 21 тура «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ. У команды Сергея Семака в активе 45 очков. Ближайший преследователь «Динамо» имеет в активе 42 очка. Идущий на третьем месте ЦСКА, набрал 39 очков.